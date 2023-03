Basketball Sieg für angeschlagene Elephants

Einen im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Regionalliga immens wichtigen 97:65-Heimsieg (47:37) über die bis dahin punktgleiche und nur zu acht angetretene SG Sechtem feierte die TG Stürzelberg. „Dabei haben wir uns in der ersten Hälfte noch ein bisschen schwergetan, haben viel liegengelassen“, sagte Trainer Philipp Schnelle. Aber nach dem Seitenwechsel gab es kein Halten mehr. Gestützt auf die überragenden Schützen Sven Schermeng (28 Punkte, 3 Dreier, 9/11 Freiwürfe) und Timo Alt (20 Punkte, 5 Dreier, 3/4 Freiwürfe) überrollten die Hausherren ihren Gast aus Bornheim in der zweiten Hälfte geradezu. Eine gute Note verdiente sich zudem der Ex-Sechtemer Magnus Ahrens. „Dadurch hatten wir guten Input von der Bank“, stellte der Trainer zufrieden fest. In der Defensive kümmerten sich Sven Schermeng und Timo Neubert im Wechsel um Topscorer Henning Bromberg. Schnelle: „Der Plan war, ihn so aus dem Spiel zu nehmen. Das gelingt dir bei einem Mann von dieser Qualität zwar nicht vollständig, aber ab dem dritten Viertel zeigte die Maßnahme Wirkung. Da kamen von ihm schon einige wilde Abschlüsse.“ Als sich bei den Gästen später dann auch noch Center Vukajlo Vulevic mit dem fünften persönlichen Foul auf die Bank verabschiedete, war das Match entschieden. Und das ging für den Stürzelberger Coach vollkommen in Ordnung: „Der Sieg war verdient – auch in der Höhe.“