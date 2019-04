Eishockey : Andrej Fuchs ist zurück beim NEV

Neuss Ex-Nationalspieler trainiert die 1b-Mannschaft des Neusser Eishockey-Vereins.

Als Fuchs vor anderthalb Jahren wegen beruflicher Überlastung um Entpflichtung vom Amt des ihm ans Herz gewachsenen Regionalliga-Teams bat, trennte man sich in beiderseitigem Einverständnis, doch die Verbindung riss nie komplett ab. Fuchs identifizierte sich stets mit dem Gesamtkonzept des NEV und nahm das neue Angebot gerne an. Er tritt die Nachfolge des erfolgreichen Dieter Eberlein an, der aus privaten Gründen seinen Vertrag nicht verlängert hat. Er hat die NEV-Reserve zu einem echten Team geformt.

Die Ib-Mannschaft wurde als Perspektivteam aufgebaut, in dem junge Spieler an das Regionalliga-Niveau, der höchstens deutschen Amateurklasse, herangeführt werden sollen. Die Landesliga ist direkt unter der Regionalliga angesiedelt.Für Fuchs eine dankbare Aufgabe. Der wurde 1966 in Kasachstan geboren, lernte dort das Eishockeyspielen und stieg in die höchste russische Liga auf. In Deutschland spielte er in der Bundesliga und nachdem er Deutscher geworden war, trug er sogar dreimal das Nationaltrikot. In Neuss war er zunächst als Spieler und von 2006 bis 2011 sowie von 2014 bis 2017 als Trainer tätig.