Leichtathletik : Andreas Vobis mit Maßarbeit als fröhlicher Tempomacher

Gut aufgelegt: Tempomacher Andreas Vobis. Foto: TG Neuss

Rhein-Kreis Die Läufer und Läuferinnen der TG Neuss, des TSV Bayer Dormagen und der SG Neukirchen/Hülchrath waren beim 5. Rhein-City-Run und in Viersen im Einsatz.

(sit) Auf Tour waren die Leichtathleten und Leichtathletinnen aus dem Rhein-Kreis. In Viersen feierten sie die 75. Auflage des Herbstwaldlaufes „Rund um den Bismarckturm“ – trotz kurzer, aber heftige Regenschauer.

So gab es dritte Plätze für Petra Maak (TSV Bayer Dormagen) über fünf Kilometer der Frauen in 20:10 Minuten und für Guesch Hagos (TG Neuss) über zehn Kilometer der Männer in 34:56 Minuten. Auch die weiteren Platzierungen und Laufzeiten sorgten für gute Laune: So kam als 16. und Siebter der Altersklasse M40 Stefan Brüggemann (DJK Kleinenbroich) auf 44:56 Minuten, dicht gefolgt von Oliver Odenthal (TG Neuss) in 45:17 Minuten (3. M50). Willy Helfenstein (SG Neukirchen/Hülchrath) freute sich in der M60 über Rang zwei in 49:02 Minuten. Uwe Bonin (TG Neuss) lief in 48:20 Minuten zum Sieg in der M65.

Bernd Juckel (SG Neukirchen/Hülchrath) nahm wie weitere rund 1600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen den 5. Rhein City Run von Düsseldorf nach Duisburg in Angriff. Über die Halbmarathonstrecke, die überwiegend auf dem Rheindeich verlief, wurde er seiner Favoritenrolle gerecht. Überlegen mit mehr als sieben Minuten Vorsprung gewann er in der Altersklasse M70 in der starken Zeit von 1:37,14 Stunde.