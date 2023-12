Fußball-Kreisliga A André Speer steht vor dem gegnerischen Tor oft goldrichtig

In Uedesheim spielt er bereits die dritte Saison. Von den 21 Toren aus der Vorsaison ist er nur noch sechs Treffer entfernt – und das mit 16 Spielen auf dem Konto weniger. Auf der Torschützenliste steht er aktuell auf dem dritten Platz, allerdings auch mit vier Partien weniger als das Führungsduo. 30 Tore sind sein Rekord. Das gelang ihm in der Saison 2011/2012 ebenfalls in der Kreisliga A. Damals lief er noch im Trikot der SVG Weißenberg auf, seinem Kinderverein. „Ich glaube, mit fünf oder sechs Jahren hat mein Vater mich da angemeldet.“ 2012 wechselte er schon mal nach Uedesheim. „Ich habe mich damals mit meinem Vater beraten und mich dann für den Sprung in die Oberliga entschieden, das wollte ich mir nicht entgehen lassen.“ Er kam auf 18 Einsätze und vier Tore, aber ein Mittelfußbruch verhinderte größere Glanztaten. An die Spiele erinnert er sich aber auch zehn Jahre später noch. Etwa an den Führungstreffer beim Wuppertaler SV oder das Duell mit RW Oberhausen II. „Da hat man gesehen, dass der Fußball außerhalb des Kreises ganz andere Dimensionen hat. Da waren dann plötzlich über 1000 Zuschauer und eine ganz andere Stimmung.“