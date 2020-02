Handball : Wie man eine Sportart ausrottet

Da war die Neusser Handballwelt noch in Ordnung: 2013 wurden die NHV-Spieler als „Mannschaft des Jahres“ geehrt. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Analyse Wenn sich (zu) hoch fliegende Pläne und Beratungsresistenz paaren, bleibt der Sport auf der Strecke. Im Falle des Neusser Handballs wurden Jugendliche und Fans Leidtragende persönlicher Eitelkeiten.

Wenn René Witte am Samstagabend in seiner Funktion als Manager und Geschäftsführer des ThSV Eisenach die Handballer des TSV Bayer Dormagen zum Zweitliga-Duell in der Werner-Aßmann-Halle begrüßt, denkt er vielleicht mal kurz an seine Zeit im Rhein-Kreis zurück.

Dort hat der 42-Jährige nachhaltige Spuren hinterlassen. Denn im Verbund mit einigen anderen ist es ihm in nicht einmal einem Jahrzehnt gelungen, eine einst florierende Sportart mit Stumpf und Stiel auszurotten. In Neuss, immerhin eine Stadt von 160.000 Einwohnern, gibt es seit Januar keinen Leistungs-Handball mehr. Die Insolvenz des wirtschaftlichen Trägers des HC Rhein Vikings und die darauf folgende Abmeldung vom Spielbetrieb der Dritten Liga Nordwest waren gleichbedeutend mit den letzten Nägeln, die noch in den Sargdeckel getrieben werden mussten. Die Beerdigung fand in aller Stille statt – und hat trauernde Fans und perspektivlose Kinder und Jugendliche hinterlassen.

Das war mal anders. „Der Neusser HV war ein Vorbild- und Vorzeigeverein im Westdeutschen Handballverband, wenn es um Jugendarbeit ging,“ erinnert sich Walter Haase, bis zu seiner Pensionierung vor einem Jahr Leistungssportkoordinator bei eben diesem Verband. Vor allem die Zusammenarbeit mit den Schulen sei vorbildlich gewesen. So vorbildlich, dass dem Neusser HV 2013 mit einer Mischung aus Eigengewächsen und Spielern aus der Region der Aufstieg in die Dritte Liga gelang.

Der Trainer hieß damals René Witte. Wäre er nur auf der Bank geblieben, hätte sich nicht in die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des Vereins eingemischt, wäre vielleicht alles anders gekommen. Doch Witte wollte mehr, als einen um den Klassenerhalt kämpfenden Drittligisten zu trainieren. Und Witte wollte es schnell, denn Geduld war auch bei seinen vorherigen Stationen in Wermelskirchen und Haan nie seine Stärke gewesen. In Thomas Koblenzer fand er einen Gleichgesinnten – auch für den ebenso umtriebigen wie umstrittenen Steuerprofessor waren die im Sport als eigentlich unerlässlich erachteten Tugenden Demut und Geduld eher Fremdworte.

Gemeinsam trieben sie das voran, was sie selbst als „spannendstes Projekt im Deutschen Handball-Bund“ bezeichneten. Nach oben gab es keine Grenzen, die Zweite Liga sollte bloß Durchgangsstation sein. In Volker Staufert fanden sie einen Partner, der sich vor ihren Karren spannen ließ, um die skeptischen, weil bodenständigen Neusser von der angeblichen Alternativlosigkeit des „Projektes“ zu überzeugen. So unterschiedlich das Trio, so unterschiedlich ihre Motivation und ihre (persönlichen) Ziele auch waren, eines war ihnen gemeinsam: Die Beratungsresistenz gegenüber warnenden Stimmen, von denen es in der Sport- und Handballszene genügend gab. Und weil das wirtschaftliche Fundament keines war, sondern hauptsächlich auf den sich zu Millionenhöhe addierenden Zahlungen eines einzigen Mäzens basierte, war das Ende abzusehen – zumindest für diejenigen, die nicht die Augen verschlossen und die schon vorher ihre warnenden Stimmen erhoben hatten.

Der Rest ist bekannt. Mit dem „Aus“ für das Drittliga-Team ist Leistungs-Handball in Neuss nicht mehr vorhanden. Um das zu erkennen, genügt ein Blick auf die Tabellen des Handball-Verbandes Niederrhein. Die (formell) zweite Mannschaft der HSG Neuss/Düsseldorf ist mit 3:27 Punkten und -140 Toren Tabellenletzter der Oberliga, reiste zum jüngsten Auswärtsspiel nur zu neunt an. Die Drittvertretung wurde schon nach fünf Spieltagen aus der Landesliga abgemeldet. Eine A-Jugend gibt es nicht, die B-Jugend führt immerhin die Tabelle der Oberliga vor dem TV Korschenbroich an, eine zweite Mannschaft wurde schon im August zurückgezogen. Alle anderen Teams sind auf Kreisebene unterwegs. Ebenso deprimierend ist der Blick auf den weiblichen Bereich, wo die Frauen einst ans Tor zur Zweiten Liga klopften und die B-Jugendlichen (beide mit vielen Eigengewächsen) in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzogen. Die Frauen sind mit 2:26 Punkten und -184 Toren ebenfalls Tabellenletzter der Oberliga, traten zur jüngsten, mit 14:27 verlorenen Partie bei Eintracht Duisburg nur mit acht Spielerinnen an. Die Zweitvertretung wurde am 30. August vom Spielbetrieb abgemeldet, eine A-Jugend existiert nicht, B- und C-Jugend spielen in der Kreisliga, in der Letztere immerhin Tabellenführer ist.