Analyse : Jetzt braucht Konkordia jede Menge Unterstützung

Hermann J. Kahlenberg und Trainer Oleg Dubov (2.v.l.) haben sich für die Aufstiegsoption entschieden. Foto: M. Faller

Analyse Die Zeit des unwürdigen Taktierens scheint vorbei in der Ringer-Oberliga. Der KSK Konkordia Neuss hat entschieden, das mit dem Meistertitel verbundene Aufstiegsrecht in die Bundesliga anzunehmen. Eine mutige Entscheidung, die Respekt verdient.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Diese Entscheidung verdient Respekt. Nach Jahren des unwürdigen Taktierens, nicht nur, aber auch in Neuss, hat sich der KSK Konkordia entschieden, das mit einem möglichen Titelgewinn in der Oberliga verbundene Aufstiegsrecht anzunehmen. Man könnte auch sagen: seiner Aufstiegspflicht in die Ringer-Bundesliga nach zu kommen.

Eine Entscheidung, die allen Beteiligten gewiss nicht leicht gefallen ist. Denn es gab gute Gründe, sich in den vergangenen Jahren dieser Pflicht zu entziehen. Doch auf Dauer macht es keinen Sinn, Talente en masse zu produzieren, ohne die Früchte zu ernten. Ein weiteres Jahr in der Oberliga, die die Neusser beinahe nach Belieben beherrschen, hätte zu Frust und letztlich zum Abwandern in höherklassige Klubs geführt, die ohnehin bei den talentiertesten der Talentierten schon angeklopft haben.

Dennoch ist dieser Schritt – um ihn zu vollziehen, muss der KSK am heutigen Abend das Duell bei Verfolger KSV Landgraaf und am 21. Dezember das NRW-Finale gegen den Erstplatzierten der Oberliga Westfalen gewinnen – mit Risiken behaftet. Denn in der Bundesliga werden die Talente erst einmal lernen müssen, wie man verliert – für viele von ihnen eine neue Erfahrung. Auch das kann zu Frust führen, vor allem, wenn die Ansprüche zu hoch angesetzt werden.