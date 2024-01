2. Handball-Bundesliga Für Youngster des TSV Bayer Dormagen war noch mehr drin

Wer sich vor vier Monaten zum Saisonstart der 2. Handball-Bundesliga zu der Behauptung verstiegen hätte, der TSV Bayer Dormagen würde mit zwei Zählern Vorsprung auf GWD Minden in die sechswöchige, durch die Europameisterschaft im eigenen Land bedingte Punktspielpause gehen, wäre allenfalls müde belächelt worden. Schließlich hatten die Ostwestfalen bis zum Sommer sieben Spielzeiten in Folge in der Bundesliga verbracht und sich den direkten Wiederaufstieg in die „stärkste Liga der Welt“ wie selbstverständlich auf die Fahnen geschrieben.