Fußball : Annullierung der Fußballsaison stößt auf Widerstand

Die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen sind noch im Niederrheinpokal im Einsatz. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Rhein-Kreis Der weiterhin stark am Aufstieg interessierte 1. FC Bocholt will die Entscheidung des Fußballverbandes Niederrhein von einer Anwaltskanzlei prüfen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) Da hatte sich der Fußballverband Niederrhein mit der Annullierung der Saison so viel Zeit gelassen, um nur ja keine nachträglichen Klagen behandeln zu müssen. Und jetzt das: „Wir werden die Entscheidung durch eine Anwaltskanzlei überprüfen lassen, da wir es als absolute Ungerechtigkeit erachten, dass andere Verbände außerhalb von Nordrhein-Westfalen Oberligisten aufsteigen lassen und uns dies verwehrt wird“, kündigt Stephan Engels, Sportchef des Oberliga-Spitzenreiters 1. FC Bocholt, in der Sportzeitschrift RevierSport an. Als Referenz dient ihm der Nordostdeutsche Fußballverband, in dem Viktoria Berlin nach nur elf Partien in die 3. Liga aufsteigen dürfe und Tasmania Berlin nach neun Spieltagen in die Oberliga absteigen müsse. Der FVN hatte es für die Wertung der Saison mit dem Hinweis auf die Spielsatzung zur Voraussetzung gemacht, dass mindestens die Hälfte der Partien tatsächlich zur Austragung hätten kommen müssen.

Wesentlich gelassener geht man mit diesem Thema im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss um. Das liegt natürlich auch daran, dass für dessen Vertreter der Aufstieg weder in der Landesliga noch in der Bezirksliga (vielleicht mit Ausnahme der DJK Gnadental) wirklich ein Thema war. Doch auch der SC Grimlinghausen, Tabellenführer der Kreisliga A, hatte sich schon früh dafür ausgesprochen, die Saison ohne Wertung zu beenden. „Alles andere hat wenig Sinn“, sagte Abteilungsleiter Dirk Alertz. Es bringe ja nichts, sich an einem Strohhalm festzuhalten, während im Lockdown die Zeit davonlaufe.