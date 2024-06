2. Handball-Bundesliga Am Samstag soll in Dormagen eine dicke Party steigen

Seit feststeht, dass die junge Dormagener Mannschaft nicht mehr aus der 2. Handball-Bundesliga absteigen kann, ist viel Druck von ihr abgefallen. Wohl auch ein Grund dafür, dass vorige Woche Freitag der Start in die Partie bei GWD Minden komplett daneben ging und am Ende eine 29:32-Niederlage stand. Doch das will der TSV am Samstag (18 Uhr) ausblenden, nach zuletzt vier Niederlagen in Folge sollen mit einem Heimsieg gegen den HC Elbflorenz die idealen Voraussetzungen für eine große Saisonabschlussparty geschaffen werden. Die Rheinland-Versicherung, die sich nach zwanzig Jahren als Hauptsponsor verabschiedet, präsentiert einen Fan-Spieltag.