Fußball : Mit Abstiegskampf pur in die Pause

Rhein-Kreis Am letzten Spieltag vor Weihnachten empfängt Hackenbroich Bedburdyck/Gierath.

Zwei Wochen vor dem Weihnachtsfest spukt in der Fußball-Kreisliga A das Abstiegsgespenst umher. Unter dem Hackenbroicher Flutlicht treffen am Freitag (19.30 Uhr) der TuS und der SV Bedburdyck/Gierath aufeinander.

Nach 16 Spieltagen sieht es für die früheren Bezirksliga-Klubs düster aus: Hackenbroich verschlechtert sich seit dem Abstieg 2015 von Jahr zu Jahr und kämpft nun wieder ums sportliche Überleben. Trainer Nils Heryschek zog vor zwei Monaten selbst die Handbremse, doch so richtig gebessert hat sich die Situation nicht. Nun soll Vater Arnold Heryschek die Hackenbroicher wieder auf Kurs bringen. „Wir haben eine gute Mannschaft, die aber nicht als Team funktioniert. Deswegen haben wir einen erfahrenen Trainer geholt“, erklärte Geschäftsführer Hans Dick. Die Trainingsbeteiligung und das Verhalten auf dem Platz hätten sich schon verbessert, berichtet Dick. Trotz lediglich 15 Punkten aus 16 Spielen und Abstiegsplatz 14 denkt in Hackenbroich noch keiner an den Abstieg. Dick: „Wir planen noch nicht für die Kreisliga B, dafür ist die Liga zu eng.“ Für ihn steht zunächst einmal das „Abstiegsendspiel“ gegen Gierath im Fokus: „Wir müssen gewinnen, damit wir mit guter Stimmung in die Winterpause gehen.“ Ein Erfolg am Freitagabend sei aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. „Wir werden bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt spielen.“