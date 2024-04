Tandem-Tag auf Gut Gnadental Vereine öffnen sich für inklusiven Sport

Drei Jahre nach der „Grundsteinlegung“ gab es den ersten Tandem-Tag, der sich seither ständig weiterentwickelt hat und zum Familienfest geworden ist. Das liegt auch daran, dass stets neue Sportarten hinzukommen. In diesem Jahr feiern Hockey und Fußball-Darts ihre Premiere auf dem ausgedehnten Firmengelände zwischen Nixhütterweg und Erft. Außerdem stehen Fußball, Handball, Tennis, Tischtennis, Kanu, Voltigieren, Selbstverteidigung, Boule, Ringen, Basketball mit und ohne Rollstuhl und natürlich Tandem-Fahren auf dem Programm – alles zum Anschauen, „aber vor allem zum Ausprobieren unter fachkundiger Anleitung,“ sagt Lisa Zülow. Die 18-Jährige ist diesmal mit der Organisation der Veranstaltung betraut, die um 10 Uhr mit einer Radtour entlang der Erft beginnt, und hat dafür einige neue Ideen entwickelt. Zum Beispiel die einer „Patenschaft für einen Tag“. Weil sich „die Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung oft nicht alleine an eine der Sportstationen trauen und nicht alle Eltern oder Betreuer dabeihaben“, sucht sie Menschen, „die sich ein, zwei Stunden an diesem Tag um sie kümmern, sie an die Hand nehmen und zu den Sportstationen begleiten.“ Doch auch andere Helfer „und vor allem Spenden fürs Kuchenbuffet“ sind bei ihr gefragt. Der Erlös aus allen Verkäufen wie auch der reich bestückten Tombola – Hauptgewinn ist eine Reise für zwei Personen zum Internationalen Leichtathletik-Sportfest ISTAF am 1. September in Berlin – fließt ohne Abzüge in die sportlichen Aktivitäten der sich ohnehin nur aus Spenden finanzierenden Tandem-Stiftung.