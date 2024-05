Nachruf Ein väterlicher Ratgeber gibt keinen Rat mehr

Doch nach seiner Lehrzeit beim legendären „Mittag“ und beim Sport-Informations-Dienst entschied sich Hans Hefner, Lehrer zu werden – ein Beruf, der für ihn genauso zur Berufung wurde wie es der Journalismus gewesen wäre. Ob im Unterricht oder später als Leiter der Christian-Wierstraet-Realschule, ob an der Schreibmaschine oder später am Computer – Hans Hefner war stets souverän und besonnen, was seinem Naturell ebenso entsprang wie seiner großen Sachkenntnis. Vielleicht war er deshalb einer der wenigen seines Berufsstandes, die sich freuten, wenn ihm ehemalige Schüler wieder über den Weg liefen. Beinahe fünf Jahrzehnte hat er für unsere Redaktion über das oftmals turbulente Geschehen im Neusser Eishockey berichtet, immer unter dem Pseudonym „Kurt Kestner“, so dass nur die wenigsten rund um den Südpark seinen richtigen Namen kannten. Stets wohlwollend, aber immer kritisch abwägend. Spieler, Trainer und vor allem die zu den „großen“ Neusser Eishockey-Zeiten sich selbst sehr wichtig nehmenden Funktionäre waren oft verblüfft von seiner großen Fachkenntnis, hielten viele seine journalistische Tätigkeit doch für bloßes „Hobby“.