Fußball-Bezirksliga Alter Bekannter trainiert Nievenheim

Die vergangene Rückrunde des VdS Nievenheim in der Fußball-Bezirksliga war in Sachen Punkteausbeute eine Katastrophe. Nach einem hervorragenden dritten Platz in der Hinrundentabelle, kamen in der zweiten Saisonhälfte nur noch sieben Zähler dazu. Der Start in die aktuelle Saison lief nicht besser. Nach fünf Spielen und nur drei Punkten legte Daniel Köthe sein Traineramt nach vier Jahren nieder. Nun steht fest, wer sein Nachfolger wird: Thomas Bahr kehrt nach Nievenheim zurück und steigt in dieser Woche ein.