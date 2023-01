Bayers Europapokal-Abenteuer Als Dormagen den Armeesportklub bezwang

Und zweitens blieben den Dormagenern die Reisestrapazen nach Belarus, das damals noch Weißrussland hieß, erspart. Denn wie zu jenen Europapokal-Zeiten üblich, „verkauften“ die Teams aus dem (ehemaligen) Ostblock meist ihr Heimrecht gegen wertvolle Devisen. So fand das Dormagener „Auswärtsspiel“ nur 40 Kilometer entfernt in der ausverkauften Solinger Klingenhalle statt, ausgerichtet vom HSV Gräfrath. Dafür hatte Gerd Butzek gesorgt. Der Solinger, seit 2008 als Geschäftsführer des Forum Club Handball, der Interessenvertretung der europäischen Spitzenklubs einer der mächtigsten Männer im Handballgeschäft, hatte damals so ziemlich in allem die Finger drin, was mit sportlichen Verbindungen in den Osten zu tun hatte – Spieler- und Spieletransfers inbegriffen. Er hatte nicht nur das Hinspiel in seine Heimatstadt geholt, er hatte den Gästen aus Belarus auch deutsche Sponsoren besorgt. Und so lief SKA Minsk mit Werbung für Nivella-Besteck (natürlich aus Solingen) und den Deutschen Herold auf dem Trikot auf – lukrativ, wurde das Spiel doch live als „Sport extra“ im ARD-Fernsehen gezeigt (siehe Info-Kasten).