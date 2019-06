Leichtathletik : Alles bereit für 37. Sommernachtslauf

Neuss Am Samstag stehen in Neuss bis 22 Uhr mehr als 3000 Leichtathleten in den Startlöchern.

Weil es im Gegensatz zum Vorjahr (Erftstraße) keine Beeinträchtigungen durch Baustellen gibt, rechnet Ehren mit einem reibungslosen Ablauf. Sicher, die goldenem Zeiten der Rekordshows – die 31. Auflage 2013 wusste noch mit 4006 Finishern zu begeistern –, sind vorbei. Der die Menschen seit 1983 in die Neusser Innenstadt lockende Klassiker hat es sich in seiner Rolle als reines Breitensportereignis bequem gemacht. Doch weil ihm auch nach dem offiziellen Meldeschluss am Mittwoch (0 Uhr) mehr als 100 Papieranmeldungen auf den Schreibtisch an der Schorlemerstraße geflattert sind, hofft Ehren inzwischen, „dass wir am Samstag rund 3500 Läufer und Läuferinnen ins Ziel bringen.“ Keinen Zweifel sollte es am Einlauf über 10.000 Meter (ab 20.40 Uhr) bei den Frauen geben: Die zur deutschen Elite auf der Mittel- und Langstrecke gehörende Thea Heim (LG Telis Finanz Regensburg) – die 26-Jährige bereitet sich mit dem Start in Neuss auf ihren nächsten Halbmarathon vor – dürfte nicht zu gefährden sein. Bei den Männern lautet die spannende Frage, ob der junge Habtom Tedros (TG Neuss) schon in der Lage ist, die Regentschaft des nimmermüden Nikki Johnstone zu beenden. Der Lehrer an der Internationalen Schule (ISR) in Neuss hatte im Vorjahr bei seinem zweiten Sieg in Folge in 31:14 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt.