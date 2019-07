Rudern : Höffgen kämpft um Olympia-Ticket

Neuss Auch Vera Spanke ist für die Ruder-Weltmeisterschaft in Linz nominiert.

Am Nachmittag kam dann noch ein neues Auto für die Athletin des Neusser Rudervereins hinzu, das sie durch Vermittlung der „Partner für Sport und Bildung“ kostenlos gestellt bekommt. „Das kann ich gut gebrauchen, schließlich habe ich nicht nur auf dem Wasser viele Kilometer zurückzulegen,“ sagte Höffgen bei der Übergabe der Schlüssel durch PSB-Geschäftsführer Ingo Frieske im Neusser Autohaus Dresen. So pendelt sie viel zwischen Kleinenbroich (Wohnort der Eltern), Neuss (Verein), Dortmund (Studien- und Trainingsort) und Potsdam (Stützpunkt des Deutschen Ruderverbandes) hin und her. Alexandra Höffgen ist bereits die dritte, die auf Vermittlung der PSB mit einem neuen Auto unterwegs ist – vorher waren bereits Weitspringer Ituah Enahoro und Säbelfechter Benedikt Wagner (beide TSV Bayer Dormagen) in den Genuss der Förderung gekommen.