Rudern : Der Weg nach Tokio führt über Luzern

Neuss Die Europameisterschaften auf dem Rotsee in Luzern sind für die Ruderer am Wochenende die erste internationale Standortbestimmung der vorolympischen Saison. Mit dabei im Frauen-Vierer: Alexandra Höffgen vom Neusser RV.

In diesem Jahr fällt sie aus. Denn der Rotsee ist an diesem Wochenende Schauplatz der Ruder-Europameisterschaften. Nach der Eröffnungsfeier am Donnerstagabend auf dem Luzerner Europaplatz geht es am Freitag ab 9 Uhr mit den Vorläufen in die Vollen, die Finals beginnen am Sonntag um 8.30 Uhr. 587 Ruderinnen und Ruderer aus 36 Nationen sind bei der EM am Start, die nach der Wedau-Regatta in Duisburg das zweite internationale Kräftemessen in der vorolympischen Saison bildet. „Die Konkurrenz bei der EM ist auf jeden Fall größer als in Duisburg. Aber es ist jetzt im Vorfeld natürlich schwierig, die Gegner alle einschätzen zu können. Das wird sich am Wochenende dann zeigen,“ sagt Ralf Holtmeyer, der leitende Bundestrainer des Deutschen Ruderverbandes, der insgesamt 60 Athletinnen und Athleten, darunter 15 Ersatzleute, in 16 Bootsklassen für die Titelkämpfe nominiert hat.