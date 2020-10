Rudern : Das Ziel bleibt Olympia 2021 in Tokio

Neuss Mit Silber bei den Ruder-Europameisterschaften in Polen macht der deutsche Frauenachter einen großen Schritt nach vorne. Ein willkommener Motivationsschub für Alexandra Höffgen und ihre Teamkolleginnen in sehr schwieriger Zeit.

Genauso wichtig wie der sichtbare Beleg der erbrachten Leistung war im Hinblick auf die Sommerspiele in Tokio 2021 der unmittelbare Vergleich mit der Konkurrenz. „Wir sind in Schlagdistanz zu den internationalen Top-Nationen“, stellte die ehemalige Basketballerin der TG Neuss zufrieden fest. Vor allem der Abstand zu Europameister Rumänien ist kleiner geworden. Das ist darum interessant, weil das Team um Denisa Tilvescu für alle Europäerinnen gemeinsam mit den in Posen nicht vertretenen Britinnen die direkte Verbindung zur von Neuseeland (WM-Gold 2019 in Linz), Australien (Silber) und den USA (Bronze), aber auch Kanada und China gebildeten Weltspitze ist. Bei der EM haben die DRV-Mädels zudem das Duell mit den Niederländerinnen gewonnen. Kurz vor der 1500-Meter-Marke eroberten sie Platz zwei und verteidigten diese Position bis ins Ziel. „Damit haben wir uns selbst übertroffen“, sagte Alex Höffgen strahlend. Klar, ihr sei natürlich bewusst, dass dies nicht mehr als ein „Zwischenschritt ist. Aber unser Trainer sagt immer: ‘The trend is your friend’. Und der Trend geht stark nach oben, diese Richtung wollen wir beibehalten.“