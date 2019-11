Fußball : Alexander Hauptmann trifft drei Mal für den SC Kapellen

Kapellen Die Schützlinge von Trainer Oliver Seibert schlagen Dingden mit 5:0.

Der zweite „Dreier“ in Folge nach überstandener Durststrecke (fünf Ligaspiele ohne Sieg) nahm im eisigen Jupp-Breuer-Stadion schon in der ersten Hälfte Formen an: Alexander Hauptmann traf im Doppelpack (17./20.). Und weil es für ihn gerade so gut lief, legte er in der 62. Minute mit seinem bereits 16. Tor in dieser Saison das 3:0 nach. Danach machte er Platz für Nils Mäker. Fertig mit dem Gast aus Hamminkeln war der SCK allerdings nicht. Der gefoulte Can Yücel verwandelte einen Elfmeter zum 4:0 (71.) und durfte kurz darauf ebenfalls raus. Die Schicht beendeten die Hausherren aber erst mit dem 5:0 von Yannick Joosten (78.).