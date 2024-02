Schwimmen Talente des Neusser SV überzeugen im Stadtbad

In den ersten Wettkampf des Jahres im Rennen um Pflichtzeiten für Landes- und Bundesebene schickte der Neusser SV 33 Aktive ins Rennen. Heraus kamen sechs Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen sowie 27 Platzierungen in den Rängen sechs bis zehn. Der zwölfjährige Georgios Bakalidis stellte sein Talent eindrucksvoll unter Beweis, indem er über die 400 Meter Lagen in 5:19,40 Minuten und über die 1500 Meter Freistil in 18:38,31 Minuten jeweils die Goldmedaille holte. Über die 1500 Meter Freistil konnte er seine Bestzeit um fast 39 Sekunden verbessern. Viktoria Sinizki (2012) erreichte den ersten Platz über 400 Meter Lagen in 6:01,52 Minuten. Über dieselbe Strecke schwamm Fabian Mager (2008) ebenfalls zu Gold in neuer Bestzeit von 4:57,93 Minuten. Seine Schwester Charlotte Mager schaffte das in 11:12,20 Minuten über die 800 Meter Freistil. Den sechsten Sieg erschwamm Maximilian Klein (2006) in 19:09,75. Silbermedaillen erreichten Carolina Schäfer (2000), Albert Schmiade (2012) und Hannes Tauer. Bronzemedaillen holten Ina Boenke (2009) Ilian Fulidi (2012) und Lukas Meurers (2013).