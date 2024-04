Kanuslalom Aktive aus Dormagen überzeugen in Bergheim

Mit 27 Startern stellte der WSC nach dem KVS Schwerte die größte Teilnehmergruppe. „Ich bin stolz, dass wir mit unserem breiten Angebot so viele Dormagenerinnen und Dormagener für den Wettkampfsport begeistern können“, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Münchow. In der Leistungsklasse der Herren dominierte Marten Konrad und holte sich mit deutlichem Abstand auf die Konkurrenz den Titel. Damit blickt er zuversichtlich auf die Olympia-, WM- und EM-Qualifikation, die an den kommenden drei Wochenenden in Augsburg und Markkleeberg anstehen. Schwester Liv tat es ihm gleich und siegte unerwartet vor Julia Geheb aus Hilden, und den Vereinskameradinnen Marie Gottowik (3.) und Katharina Peter (5.), die nach einem halben Jahr bei einem Schülerprojekt in Uganda sowohl als Aktive, Jugendwartin und Trainerin den Verein wieder bereichert. Die Familienpower ergänzten dann noch die Eltern Konrad. Mutter Ute mischte sich bei den Ü50-Damen mit dem zweiten Platz als relativer Neuling erfolgreich unter die über viele Jahre erfahrenen Kanutinnen, und Vater Stephan gelang dies ähnlich eindrucksvoll mit einem dritten Platz bei den Ü50-Kajakherren. In der Damenmannschaft holten die Konrad-Damen gemeinsam mit Marie Gottowik knapp hinter dem siegreichen Team aus Schwerte schließlich noch die Silbermedaille.