Kanu-Slalom Aktive des WSC Bayer Dormagen glänzen bei Erft-Slalom

Die WSC-Damen brillierten mit einem Dreifachsieg: Gold holte Marie Gottowik in der Leistungsklasse Kajak vor Liv Konrad mit Silber und Katharina Peter mit Bronze. Gemeinsam standen sie auch als Damenteam ganz oben auf dem Treppchen. Der Hattrick gelang Gottowik dann noch durch ihren Sieg im gemischten Zweier-Canadier mit Steuermann Jeffrey Piontek. Dieser freute sich über zwei weitere Medaillen, nämlich über Silber in der Leistungsklasse Canadier und Bronze in der Altersklasse Ü32 im Kajak hinter seinem Vereinskollegen David Engel, der in dieser Kategorie gewann.