Biathle/Triathle-WM auf Bali Aktive aus Neuss glänzen mit starken Leistungen

„Sportlich ist es viel besser gelaufen, als wir es wartet haben“, sagt Christian Dicks, der selber als Trainer in der Fünfkampf-Abteilung des Neusser SV arbeitet. Er gehörte selbst zu der kleinen Delegation aus Neuss, die den weiten Weg zu den Weltmeisterschaften im Biathle/Triathle antrat. Erst am Mittwoch zurückgekehrt, leiden alle noch unter dem durch die sieben Stunden Zeitunterschied verursachten Jet-Lag. Mit dabei waren neben seiner Frau auch noch die drei Töchter Sarah, Hannah und Lena sowie die erfahrene Vereinskameradin Emily Freund (Jahrgang 1953). Doch mit vielen positiven Erlebnissen und tollen Ergebnissen inklusive zweier Gold- und vier Silbermedaillen lässt sich das gut aushalten. „Das war eine hervorragend organisierte Veranstaltung. Zudem waren Land und Leute phänomenal“, erklärt Christian Dicks. Dass die Weltmeisterschaften in diesen beiden Unterdisziplinen des Modernen Fünfkampfs in Deutschland keinen besonders hohen Stellenwert genießen, tut der Begeisterung in anderen Nationen keinen Abbruch. Insgesamt waren 450 Aktive aus 34 Nationen am Start, darunter auch die Litauerin Ieva Serapinaite, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im klassischen Fünfkampf dabei war, sowie ihre Landsfrau Gintare Venckauskaite, die 2012 in London und 2021 in Tokio für Litauen startete. Beispielsweise auch in England und Südafrika stehen Biathle und Triathle hoch im Kurs.