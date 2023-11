Säbelfechten Aktive aus Dormagen wollen bei Weltcups Olympiatickets buchen

Doch weil sich das neue Herren-Nationalteam schneller in der Weltspitze etablierte, als zunächst nach dem großen Umbruch befürchtet, sind noch alle Chancen da, wieder einen olympischen Mannschaftsstartplatz für Deutschland zu ergattern. Seit Beginn der Qualifikationsphase für Paris am 1. April konnten Szabo & Co. mit Platz drei bei den Europameisterschaften und Platz fünf bei den Weltmeisterschaften schon ein paar Punkte sammeln, so dass sie als Sechster der Weltrangliste in Lauerstellung für einen Olympiastartplatz liegen. Auf jeden Fall dabei sind die ersten Vier des Rankings, die weiteren vier Startplätze gehen an die am besten platzierte Nation des jeweiligen Kontinents. Nach aktuellem Stand müsste Deutschland also noch Frankreich oder Italien überholen. „Die Mannschaft kann das. Die Chance ist absolut da“, sagt Olaf Kawald. Er hofft bei den anstehenden Weltcups auf einen Lauf, etwa so wie zu Jahresbeginn, als auf einen zweiten Platz in Tiflis ein dritter Platz in Budapest folgte.