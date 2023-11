Leichtathletik Aktive aus Dormagen bei Crossläufen schnell unterwegs

Auch in Krefeld herrschten knifflige Bedingungen, auf der Strecke kam es zu einer Schlammschlacht. Spill lief dieses Mal mit 15 Millimeter langen Dornen unter ihren Spikes, wodurch sie guten Halt fand und über 3000 Meter souverän in 10:44,32 Minuten die Frauenkonkurrenz gewann. Über 5000 Meter holte Aimee Drössler in der Klasse U23 den ersten Platz (19:49,09 Minuten). Sydney von Zons (U14) lief über 2000 Meter mutig vom Start weg in der Spitzengruppe mit und wurde letztlich mit Rang drei belohnt (6:56,27 Minuten). „Das war ein gelungener Einstieg in die Crosslaufsaison“, sagte TSV-Trainer Willi Jungbluth, der nun zuversichtlich auf die LVN-Crosslauf-Meisterschaften am kommenden Sonntag in Köln blickt.