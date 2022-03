Basketball : Ärgerliche Niederlage für die TG Neuss Junior Tigers in Halle

Ärgerliche Niederlage für die TG Neuss Junior Tigers in Halle

Marija Ilic unterlag mit den Junior Tigers in Halle. Foto: WORO

Neuss Einziger Lichtblick bei der allemal vermeidbaren Auswärtsschlappe: Der direkte Vergleich bleibt bei den Schützlingen von Trainer Dragan Ciric.

Nach der schmerzlichen 49:61-Niederlage (Halbzeit 29:39) bei der Junior-Lions Academy in Halle an der Saale, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der U18-Bundesliga (WNBL), blieb Dragan Ciric mit den von ihm trainierten TG Neuss Junior Tigers mit Blick auf den deutlicheren 65:48-Sieg im Hinspiel nur ein Trost: „Wenigstens haben wir den direkten Vergleich gewonnen.“ Die Junior-Lions waren von Anfang an hellwach, setzen im ersten Viertel mit sechs getroffenen Dreiern gleich ein Ausrufezeichen und erspielten sich bis zur neunten Minute einen Elf-Punkte-Vorsprung (24:13).