Tischtennislegende Diane Schöler Älteste Weltmeisterin feiert ihren „90.“

Ganz Tischtennis-Deutschland blickt nun an ihrem Ehrentag voller Ehrfurcht zurück auf die Karriere von Diane Schöler, die in den 1950er-Jahren als Wegbereiterin für die Frauen im Sport galt. Der Deutsche Tischtennis-Bund widmete ihr jetzt eine ausführliche Zusammenfassung ihrer besonderen sportlichen Erfolge. Zu den spektakulärsten gehört sicherlich der Gewinn des Weltmeister-Titels im Doppel, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Rosalind am 14. April 1954, dem Tag, als die Beiden ihre Volljährigkeit feierten. Damals war dies mit 21 Jahren der Fall. Die Zwillinge wurden im Londoner Stadtviertel Marylebon geboren und hatten daher in Wembley im rein englischen Finale gegen Kathy Best und Ann Haydon ein echtes Heimspiel, das sie in einem Herzschlagfinale mit 22:20 im Entscheidungssatz gewannen und sich somit die „WM-Kronen“ aufsetzten. Kuriose Randnotiz: Endspielgegnerin Haydon holte sich 15 Jahre später im Tennis den Gewinn des Damen-Einzel-Finales von Wimbledon gegen Billie Jean King.