Sport : Moto-Cross-Rennen im Jan-Antony-Vogel-Park

Bald gibt es Motocross-Rennen auf der ehemaligen Neusser Galopprennbahn. Foto: Frank Kirschstein

2020 wird ein bewegtes Sportjahr – nicht nur dank Olympischer Spiele und Fußball-EM weltweit, sondern auch im Rhein-Kreis Neuss.

Olympische Spiele, Kommunalwahlen und noch ein paar Kleinigkeiten – da kommt ’was auf uns zu in den nächsten zwölf Monaten. Wir verraten heute schon exklusiv, wie es am Ende des Jahres 2020 gewesen sein wird.

Januar Nachdem Sebastian Draguhn den HTC Schwarz-Weiß Neuss mit seinen Toren zum 25. Mal zum Aufstieg in die Hallenhockey-Bundesliga geschossen hat, erhält der 36-Jährige an der Jahnstraße einen Vertrag auf Lebenszeit. „So lange er einen Hockeyschläger halten kann, hat er immer einen Platz im Kader sicher,“ sagt Teammanager Stephan Busse. Außerdem verpflichtet sich der Verein, die Trikotnummer 23, mit der der Ex-Weltmeister aufläuft, nie wieder an einen Spieler zu vergeben.



März/April Der Neusser Stadtrat beschließt einstimmig die Umbenennung der ehemaligen Galopprennbahn in „Jan-Antony-Vogel-Park“. Wenig später ist das Areal an der Hessentorbrücke um eine Attraktion reicher: Weil er im Zuge des Strukturwandels im Browncoal Vallye die Königshovener Höhe verlassen muss, verlegt der MSC Grevenbroich seine Moto-Cross-Strecke nach Neuss. „Da wir den Millionenkredit für Sandbahn und Flutlichtanlage ohnehin abbezahlen müssen, wären wir doch dumm, wenn wir die vorhandene Infrastruktur nicht nutzen würden,“ sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann. Zur Rennpremiere am 1. April plant sie, gemeinsam mit Grünen-Fraktionschef Michael Klinkicht in der selten gefahrenen Klasse „750 ccm mit Beiwagen“ an den Start zu gehen – strittig ist nur noch, wer von beiden am Lenker sitzen wird. Einer möglichen Klage der Deutschen Umwelthilfe wegen erhöhter Schadstoff- und Feinstaub-Belastungen sieht Klinkicht gelassen entgegen: „Die Emissionen, die beim Verdauungsprozess der Pferde in gestrecktem Galopp ausgestoßen wurden, waren auch nicht niedriger.“



Mai Sportdezernent Michael Heesch übergibt in Grevenbroich das weltweit erste Hybrid-Schwimmbad im früheren Schloss-Stadion seiner Bestimmung. Da der dort verlegte Hybrid-Rasen wegen seiner Feuchtgebiete für Fußballspiele unbenutzbar ist, „haben wir kurzerhand Liegewiese und Nichtschwimmerbecken miteinander kombiniert,“ so Heesch. Das freut auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke: Dank des kurz darauf einsetzenden Hybrid-Tourismus aus aller Welt kann die Stadt Grevenbroich schon nach dem zweiten Quartal 12,50 Euro ihrer 20 Millionen Schulden tilgen.



Juli Der TC Blau-Weiss Neuss geht als Top-Favorit auf den Deutschen Mannschaftsmeistertitel in die neue Spielzeit der Tennis-Bundesliga. Grund ist das geänderte Statut der „Tennispoint-Bundesliga“, das den Erstligisten künftig untersagt, Spieler mit deutschem Pass in ihren Kaderlisten zu führen. „Darin haben wir doch schon seit Jahren Übung,“ sagt Teamchef Marius Zay.



August Im Halbfinale des olympischen Säbelturniers treffen Max Hartung, Matyas Szabo, Benedikt Wagner und Nicolas Limbach aufeinander. Der mittlerweile 34 Jahre alte Ex-Weltmeister hat sich in aller Stille auf sein Comeback vorbereitet, nachdem er als einziger Vertreter des Liechtensteiner Fechterbundes (3 Mitglieder) eine Wildcard für Tokio erhalten hat. „Schade, dass unsere Jungs schon so früh im Turnier aufeinander treffen,“ kommentiert Bundestrainer Vilmos Szabo den Verlauf. Da sich Max Hartung und Benedikt Wagner im Finale beim Stande von 14:14 auf ein Unentschieden einigen, werden zwei Goldmedaillen vergeben. Deutschland springt so drei Tage vor Ende der Spiele vom 40. auf den 37. Platz im Medaillenspiegel und lässt damit Kiribati und die Faroer-Inseln hinter sich. „Die Leistungssportreform trägt erste Früchte“, sagt ein erleichterter DOSB-Präsident Alfons Hörmann.



September Trotz einer beeindruckenden Serie von 16 Siegen aus 17 Spielen verpasst der TSV Bayer Dormagen knapp den Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Schuld an den fehlenden zwei Punkten ist die 18:34-Heimniederlage gegen den zu diesem Zeitpunkt längst als Absteiger feststehenden Tabellenletzten HSG Krefeld. Dusko Bilanovic legt daraufhin am Saisonende sein Traineramt nieder. Der 48-Jährige tritt bei der Kommunalwahl als Einzelbewerber für das Amt des Dormagener Bürgermeisters an und wird mit 83,7 Prozent der Stimmen gewählt. „Er ist nun mal der beliebteste Dormagener“, nimmt Erik Lierenfeld die Niederlage sportlich. Während der bisherige Amtsinhaber wieder in seinen Beruf als Ordner im TSV-Bayer-Sportcenter zurückkehrt, verkündet Bilanovic den Leitsatz seines politischen Programms: „Wir müssen Vollgas geben, von Anfang an.“