Fußball-Kreishallenmeisterschaft : Diese acht Vereine sind in Gustorf dabei

Rhein-Kreis Topfavorit SC Kapellen schafft im Gegensatz vom Vorjahr den Sprung in die Endrunde.

(sit) In der Stadtparkhalle Kaarst und der Sporthalle Nievenheim wurden am Wochenende die acht Teilnehmer an der Endrunde der Hallenmeisterschaft im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss ermittelt. Am Sonntag in der Großsporthalle am Torfstecherweg sind dabei: 1. FC Grevenbroich-Süd (Sieger Vorrunden-Gruppe A), DJK Gnadental (B), VfL Jüchen/Garzweiler (C), Holzheimer SG (D), SC Kapellen (E), FC Delhoven (F), FC Zons (G) und Titelverteidiger TSV Bayer Dormagen (H). Am Rande: Neben der SG Kaarst, die nach dem Rückzug ihrer ersten Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga von einer Teilnahme ausgeschlossen war, fehlten überraschend auch die SG Frimmersdorf/Neurath und der SC Grimlinghausen. Die beiden Gruppen der Finalrunde werden am Montagabend ab 18.30 Uhr im Showroom der Turniersponsors Sport Pasch in Kaarst ausgelost. Ausführliche Berichterstattung folgt.