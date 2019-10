Ringen : Im grünen Shirt zum „Grünen Band“

AC Ückerath bei Preisverleihung für Das Grüne Band. Foto: dasgrueneband

Dormagen Sie waren passend gekleidet: In grünen T-Shirts nahmen die Ringerinnen des AC Ückerath am Mittwochabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund das „Grüne Band für vorbildliche Talentförderung“ entgegen, das alljährlich vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Commerzbank verliehen wird.

