Halbzeitbilanz: SVG Grevenbroich Die Abwehr ist das Prunkstück

Ausblick Viele Gedanken an den Aufstieg verschwendet „Gencler“ angesichts des relativ großen Abstandes zu Spitzenreiter Weißenberg nicht mehr. Ziel ist es, in der Rückrunde kein Spiel mehr zu verlieren und die Torausbeute zu verbessern, so Akan. Seit 9. Januar ist SVG Grevenbroich im Training. Testspiele absolvierte SVG gegen SV Hilden-Nord (2:4), FC Bosporus Düsseldorf (1:5), SC Schiefbahn (1:4), SpVg Odenkirchen (3:2) und SC Rheindalen (5:3). Bis zum Restart stehen noch Duelle am Sonntag gegen den SC Hardt und die Red Stars Mönchengladbach (19. Februar) an. Ein Nachholtermin für das ausgefallene Spiel gegen TuS Hackenbroich steht noch nicht fest.