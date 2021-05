Abteilungsleiter Lars Witte : Alles für den Radsport beim VfR Büttgen

Büttgen Lars Witte engagiert sich ehrenamtlich als Abteilungsleiter und neuerdings auch als 2. Vorsitzender im Trägerverein Sportforum Kaarst-Büttgen. Da kommt keine Langeweile auf.

„Ich bin aber vor allem für die Koordination der Radsportabteilung verantwortlich“, sagt Witte. Zum Beispiel hat er bei allen vom VfR ausgerichteten Radrennen die organisatorischen Fäden in der Hand. Neben dem traditionellen Spurt in den Mai richten die Büttgener auch noch die Winterbahn und seit 2019 die „Büttscher Bahnnacht“ aus. Jede Menge Arbeit also für Witte und sein Team, denn alles in allem kommen so sieben Renntage im Jahr zusammen. Doch nicht nur Planung und Vorbereitung der Rennen liegen in seiner Hand, er versucht auch Sponsoren gewinnen, die sich beim Team Sportforum zu engagieren. Schließlich muss die Mannschaft mit Fahrern aus den Bereichen U23/Männer Elite einen hohen Aufwand betreiben, um an hochkarätigen Radrennen teilzunehmen. Neben den Reisen müssen beispielsweise Rennrädern oder Bekleidung finanziert werden.