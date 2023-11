Fußball-Kreisliga A Abstiegskampf pur gibt’s in Norf

Am Sonntag (14.30 Uhr) geht Delhoven gebeutelt in die Partie. Zahlreiche Verletzungen dünnen den Kader vor dem Topspiel deutlich aus. „Wir sind personell angeschlagen, weshalb wir in dieser Woche auch eine geringe Trainingsbeteiligung hatten. Trotzdem sind wir motiviert und bereit, Uedesheim zu nerven“, berichtet Carsten Müller. Der Außenseiter will in Uedesheim mit einer stabilen Defensive auftreten, denn in Gestalt des SVÜ trifft die stärkste Offensive der Liga auf den FC. „Wir müssen geduldig bleiben. In der Vergangenheit haben uns spielstarke Gegner gelegen, das wollen wir auch am Sonntag beweisen“, sagt Carsten Müller.