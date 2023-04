Zweite Handball-Bundesliga Der Abstiegskampf geht für Dormagen einfach weiter

Aber die kurze Auszeit vor dem ganz sicher knüppelharten Duell am Freitagabend (Anwurf 19.30 Uhr) in der Krollmann-Arena am Ischeland mit dem VfL Eintracht Hagen hat gut getan. „Sie war auch mal nötig“, sagt der Coach, „wir hatten doch ganz schön Druck auf dem Kessel.“ Zwar wirbt Flohr nach wie vor dafür, die erbrachte Leistung nicht ausschließlich am Ergebnis festzumachen, doch nach den Niederlagen gegen Potsdam (33:38), Balingen-Weilstetten (24:29), Eisenach (22:27) und Bietigheim (32:34) gingen selbst dem ehemaligen Nationalspieler allmählich die Argumente aus. „So ist das Geschäft halt“, räumt er ein. Umso befreiender wirkten da die starken Arbeitsnachweise und von Siegen gekrönten Auftritte in Coburg (27:20) und ganz besonders gegen den TuS N-Lübbecke (30:25).