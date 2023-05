Fußball-Bezirksliga Trainer-Duo trifft mit Rommerskirchen auf das Ex-Team

SG Rommerskirchen/Gilbach (11.) – TSV Bayer Dormagen (10.). Nach der 2:5-Niederlage gegen den BV Wevelinghoven am 16. Oktober, endete in Dormagen eine Ära. Die ambitionierte Mannschaft steckte wie in der Vorsaison im Abstiegskampf statt wie geplant in der Spitzengruppe. Daher einigten sich Verein und Trainerteam, getrennte Wege zu gehen. Lange blieben Frank Lambertz und Bodo Fieren jedoch nicht ohne Verein. Im Winter übernahmen sie die SG Rommerskirchen/Gilbach. Nun können beide Mannschaften im direkten Duell den Klassenerhalt sichern. Wenn der BV Wevelinghoven beim Tabellenzweiten aus Bilk unterliegt, reicht der SG dazu ein Punkt. Für den TSV wäre ein Sieg nötig. „In erster Linie ist es tabellarisch ein sehr wichtiges Spiel. Jetzt bin ich Trainer in Rommerskirchen und will mit diesem Team die Klasse halten, alles andere kann ich ausblenden. Aber natürlich ist die Beziehung zu Dormagen noch da“, erklärt Frank Lambertz.