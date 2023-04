Fußball-Bezirksliga Abstiegsduell steigt in Dormagen

TSV Bayer Dormagen (13.) – BV Wevelinghoven (12.). Die beiden Tabellennachbarn trennt nur ein Punkt. Der TSV musste am vergangenen Wochenende als spielfreie Mannschaft zusehen, wie die Konkurrenz wertvolle Siege holt. Auch der BV Wevelinghoven konnte durch einen umkämpften und spannenden 4:3-Sieg gegen den VdS Nievenheim in der Tabelle nach oben klettern. Bayer konnte vor der Spielpause ebenfalls gegen den VdS Nievenheim gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Marko Niestroj holte einen deutlichen 5:2-Sieg. „Es ist eine sehr wichtige Begegnung. Die Wahrheit liegt wie immer auf dem Platz, wir müssen unsere ganze Qualität auf den Rasen bringen“, meint er. Der Verein und die Mannschaft haben sich vor der Saison einen Platz in den Top 5 vorgenommen. Die bittere Realität heißt jedoch Abstiegskampf pur. Der Kreispokalfinalist will spielerisch für den Klassenerhalt sorgen. „Es ist nicht unsere Art, lange Bälle nach vorne zu schlagen, das können wir nicht und dafür sind auch unsere Stürmer zu klein. Wir wollen den Ball flach halten und das Spiel machen“, erklärt Marko Niestroj.