Fußball : Abstiegsangst: Bezirksliga als Zünglein an der Waage

Rhein-Kreis In der Kreisliga A heißt es wieder zittern und bangen im Kampf um den Klassenerhalt. Das letzte Wort hat erneut die Bezirksliga.

In der SG Kaarst (zurückgezogen) steht ein Absteiger aus der Bezirksliga schon fest – der SV Uedesheim, die SG Rommerskirchen/Gilbach und die DJK Gnadental sind gefährdet. Bedeutet: Im schlechtesten Fall steigen vier Kreis-Teams aus der Bezirksliga in die Kreisliga A ab. Das wiederum hätte Folgen für die A-Ligisten. Die Anzahl der Absteiger würde auf fünf ansteigen. Bei drei Bezirksliga-Absteigern wären es noch vier und bei allem darunter nur drei. In höchster Not steckt die DJK Hoisten. Nach einer Hinrunde mit nur drei Siegen, einem Remis und 13 Niederlagen schwenkt die Germania die Rote Laterne. Größtes Manko ist die Defensive. Immer wieder ließ das Team von Trainer Marcus Schwarz nach Rückstand die Köpfe hängen und kassierte hohe Niederlagen. Die Horrorbilanz: 73 Gegentore in 17 Spielen. Immerhin kehrt Oscar Schwarz nach seinem Afrikaaufenthalt zurück ins Team. Trotzdem wird es bei neun Punkten Rückstand schwer, das rettende Ufer noch zu erreichen.