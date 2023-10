Karriere-Ende Abschiedsspiel für zwei tolle Fußballer in Nievenheim

Da haben die Organisatoren André Grunzel, Daniel Dünbier, Christoph Schlimgen und Kevin Scholz einen herausragenden Job gemacht. Zum Abschiedsspiel der ehemaligen Oberliga-Kicker Kai Pelzer und Stephan Volk am Freitag ab 18.30 Uhr ist es ihnen tatsächlich gelungen, das „Who is Who“ der im Rhein-Kreis tätigen Fußballer auf die Sportanlage des VdS Nievenheim an der Südstraße zu holen. Grunzel: „Das haben sich die beiden verdient. Ehre, wem Ehre gebührt.“