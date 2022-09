Tischtennis : Abschied von den Kreismeisterschaften in Gustorf

Rhein-Kreis Der Tischtenniskreis Neuss/Grevenbroich wird Teil des neuen Bezirks Niederrhein. Anlässlich seiner Jubiläumsfeierlichkeiten übernimmt der TTC Frimmersdorf-Neurath die Ausrichtung der letzten Kreistitelkämpfe.

Es wird auf jeden Fall ein besonderes Turnier. Ein Turnier, das es in Zukunft so nicht mehr geben wird. Weil die Tischtenniskreisverbände aufgelöst werden und der Tischtenniskreis Neuss/Grevenbroich ab der nächsten Saison im neuen Bezirk Niederrhein eingebunden ist, wird es an diesem Wochenende zum letzten Mal eine Kreismeisterschaft in bisheriger Form geben. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag in der Grevenbroicher Großsporthalle in Gustorf am Torfstecherweg.

Ausrichter ist der TTC Frimmersdorf-Neurath anlässlich der Feierlichkeiten zu seinem 75-jährigen Bestehen, womit der Verein in Kooperation mit dem Kreisverband nach 1972 und 1987 zum dritten Mal für die Organisation der Titelkämpfe verantwortlich zeichnet. Bis Sonntag geht es in zwölf Hauptklassen für Jugendliche, Erwachsene und Senioren um die Kreismeister-Titel und die begehrten Tickets für die Bezirksmeisterschaften. Die Meldefrist endete am Donnerstagabend, im Anschluss erfolgte die Auslosung. Zusätzlich werden in sechs Nebenklassen noch Kreissieger ausgespielt, die sich aber nicht für weitere Wettbewerbe auf Bezirksebene qualifizieren können. In diesen Klassen kann noch bis 30 Minuten vor Beginn gemeldet werden. Los geht das Turnier am Freitag mit der Jungen-Konkurrenz (ab 18 Uhr) und allen Seniorenklassen (ab 20 Uhr). Am Samstag ab 10 Uhr gibt der Nachwuchs in den unterschiedlichen Altersklassen den Ton an. Am Sonntag liegt der Fokus auf den A-Klasse bei Damen (14 Uhr) und Herren (15 Uhr), wo es dementsprechend das hochklassigste Tischtennis zu sehen gibt. Vorjahressieger Heinrich Walter vom NRW-Ligateam des TTC BW Grevenbroich trifft dabei sowohl auf starke Konkurrenz aus den eigenen Reihen als auch auf die traditionell starken Spieler vom Nachbarklub SV DJK Holzbüttgen. Gespannt ist Gastgeber TTC Frimmersdorf-Neurath auf das Abschneiden von Lokalmatadorin Julia Lewin, die nach vielen Jahren der Abstinenz wieder einmal in der Damen A-Klasse gemeldet hat.