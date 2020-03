Sportkurse : Neue Yogakurse starten wieder beim TSV Norf

Neuss Sabine Tosun hat die Leitung übernommen

(NGZ) Der TSV Norf bietet ab Montag, den 9. März wieder einen neuen Sportkurs für Yoga und Pilates an. Yogalehrerin Sabine Tosun vereint dabei die Attribute Beweglichkeit, Kraft, Atmung und Konzentration vom Yoga mit den Schwerpunkten des Pilates: Koordination, Gleichgewicht und sanftes Krafttraining. Anmeldungen sind per Mail an info@tsv-norf.de oder telefonisch unter der 02137 999301 möglich. Der Kurs findet im Gesundheitszentrum Norf an der Eichenallee im Spiegelsaal II statt.