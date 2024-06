Voltigieren in Neuss A-Team aus Grimlinghausen mit Steigerungspotenzial

„Wir sind nicht unzufrieden, können aber noch einen drauflegen. Und das ist mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften doch eine gute Nachricht“, sagte Longenführerin Stefanie Eggink. Zufrieden war sie mit einem soliden Auftritt im Pflichtprogramm, das den Grimlinghausenerinnen Platz eins mit einer Wertnote von 6,307 bescherte. Nicht so gut lief es dagegen für den RSV und sein Pferd Calypso in der Kür. Weil es dabei nur zur Wertnote 6,761 reichte, hatte am Ende in der Gesamtwertung das Junioren-Team des VZ Meerbusch auf Platz eins die Nase vorne. „Wir müssen noch an der Souveränität in der Kür arbeiten, das können wir besser“, meinte Eggink. Wobei die Abstimmungsprobleme erklärbar sind. Denn wegen einer Verletzung hat sich die RSV-Gruppe kürzlich mit Fynn Bading aus Frechen verstärkt, er bleibt auf Leihbasis bis Saisonende. In Kalkar auch dabei waren Lucia Gerdts, Madita Huckriede, Kira Matheisen, Elias Hartenstein und Lina Hofmeyer. „Da müssen wir noch besser zusammenwachsen“, erklärt die Longenführerin.