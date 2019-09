Fußball : FC Süd kickt in nur vier Tagen zweimal

Rhein-Kreis Wegen des Einsatzes im Niederrheinpokal spielt der A-Kreisligist jetzt am Donnerstag und am Sonntag.

(hynr) Zugegeben, eine englische Woche ist selbst in den unteren Spielklassen des Rhein-Kreis keine Seltenheit mehr. Dass eine Mannschaft jedoch am Donnerstagabend gefordert ist und dann wieder am Sonntag ran muss, kommt nicht all zu häufig vor.