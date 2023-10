Jugend-Handball A-Jugend von Bayer Dormagen zittert sich zu knappem Heimsieg

„Das war ein unverdienter Sieg, denn LiT hatte sich definitiv einen Punkt hier am Höhenberg verdient. Das war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung“, so TSV-Trainer Martin Berger, der zwar auf einige Ausfälle verwies, dies aber keinesfalls als Begründung für „eine katastrophale Leistung“ gelten lassen wollte. Froh sein konnte der Wiesel-Coach, dass in Adam Elnoamany ein B-Jugendlicher zur Verfügung stand, der in der ersten Halbzeit drei wichtige Tore erzielte und den TSV so im Spiel hielt. So hielt sich der Rückstand zur Pause noch in Grenzen.