Jugendhandball : Dormagener Talente sichern sich Ticket für Meisterrunde

Dormagen Ein Spiel steht in der Vorrunde zwar noch aus, doch der ältesten Nachwuchs vom Höhenberg ist schon einen Schritt weiter. Das gelang mit einem klaren Erfolg bei der HSG Handball Lemgo.

Die Basis dafür legte der TSV in der ersten Hälfte, in der er bereits nach acht Minuten mit 10:3 vorne lag und den Vorsprung bis zur Pause clever hielt. Die für ihr Tempospiel bekannten Westfalen erzielten gegen die konzentriert arbeitende TSV-Defensive in den ersten 30 Minuten lediglich 13 Treffer. Nach dem Seitenwechsel ließ bei den Gästen die Konzentration etwas nach und Lemgo spielte seine Stärken aus. Doch weil es vorne rund lief und sich sämtliche Feldspieler in die Torschützenliste eintrugen, war der sechste Sieg im achten Spiel der Vorrunde zu keinem Zeitpunkt gefährdet. „Wir können das Ergebnis richtig einordnen, weil Lemgo Spieler an die Drittligamannschaft abgegeben hat und nicht ganz vollständig war. Aber meine gesamte Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht und verdient gewonnen“, sagte Berger. Nach dem nun bedeutungslosen Spiel gegen des TSV gegen Anderten treffen in der Meisterrunde die auf den Plätzen eins bis vier platzierten Vereine der vier Vorrunden in zwei Gruppen à acht Mannschaften jeweils in Hin- und Rückspielen aufeinander. Die beiden Gruppen werden nach Abschluss der Vorrunde zusammengestellt.