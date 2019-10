Jugendhandball : Bayer Dormagen bleibt Spitzenreiter

Dormagen Die A-Jugend-Handballer des TSV schlagen in der Bundesliga den BHC mit 27:23.

Nach gutem Start (5:1 und 8:4) vernachlässigte der Tabellenführer die Deckungsarbeit, geriet kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar mit 12:13 ins Hintertreffen. Den kleinen Einbruch vermochte sich auch der Coach nicht wirklich zu erklären. Seine Vermutung: „Ich wollte bewusst viel wechseln, damit die Jungs in der Schlussphase genügend Körner haben. Vielleicht stand deshalb die Abwehr in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit nicht mehr so sicher.“ Das änderte sich nach Wiederbeginn – zur Freude Najis: „Nur zehn Tore in der zweiten Hälfte zu kassieren, das war sicher der Schlüssel zum Erfolg.“ Drei Treffer von Carlos Marquis hintereinander bescherten den Gastgebern einen 20:15-Vorsprung, an dem sich der BHC um den sechsmal erfolgreichen Aaron Exner auch deshalb die Zähne ausbiss, weil der schon vor dem Seitenwechsel für den gewiss nicht schwachen Jonas Bang gekommene Yorick Wolters im Tor einen Sahnetag erwischt hatte. Beim 25:21 zwei Minuten vor Schluss war alles klar.