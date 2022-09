Jugendhandball : Eine Brücke in den Profibereich bauen

Das Team: (h.v.l.) Luke Kaysen, Robin Kremp, Jan Schmidt, Frederik Sondermann, Max Schmidt, Florian Boehnert. (M.v.l.) Dana Bischoff (Physiotherapeutin), Björn van Stigt (Psychologe), Louis Fenkl, Luca Ostrowski, Linus Mertens, Freddy von Bülow, Leo Seyb, Jakob Speth, Patrick Engel (Co-Trainer), Nico Brandt (Athletik), Martin Berger (Trainer). (v.v.l.) Mark Szabo, Felix Böckenholt, Luis Pauli, Joshua Friedl, Jacob Müller, Johannes Emmerich, Finn Weber, Moritz Kasper. Foto: TSV

Dormagen Die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen starten mit einem Auswärtsspiel beim TSV Hannover-Burgdorf in die Bundesliga-Saison.

(sit) Finale 2021, Viertelfinale 2022 – wer sich in Deutschland für erstklassigen Jugend-Handball interessiert, kommt am ältesten Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen einfach nicht vorbei. Den nächsten Angriff auf die nationale Krone startet die A-Jugend vom Höhenberg am Samstag (Anwurf 16.30 Uhr) mit dem ersten Match der Nachwuchs-Bundesliga beim TSV Hannover-Burgdorf.

Um von Anfang an konkurrenzfähig zu sein, bereiteten sich die Jungwiesel gemeinsam mit der B- und C-Jugend unter anderem im dänischen Skærbæk vor. „Für uns war das Trainingslager eine gute Möglichkeit, mit den Leistungsmannschaften noch enger zusammenzurücken und auch in den Trainerteams voneinander zu lernen“, erklärt der neue Trainer Martin Berger, der auch die Zweitvertretung des TSV in der Herren-Oberliga Mittelrhein coacht. „Wir haben optimale Bedingungen in Dänemark vorgefunden und hatten hier wirklich gute Trainingstage, die unsere Spieler nochmal weitergebracht haben.“ Highlights waren die Leistungsvergleiche mit den dänischen Elite-Jugendteams aus Skjern und Bjerringbro-Silkeborg sowie den Talenten des THW Kiel.

Auf der Habenseite steht auch die Halbfinalteilnahme beim Sauerlandcup in Menden. Nach der Vorrunde mit Siegen über die TSG Münster (21:17) und TuSEM Essen (20:19) sowie einem 15:15-Unentschieden gegen den HC Bremen verstellte dem TSV erst der Bergische HC (16:21) den Weg ins Finale. Dort schlug der BHC in Burgdorf (20:14) im Übrigen den Dormagener Kontrahenten von Samstag.

Unmittelbar vor dem Auftaktspiel hielt der in Dormagen Anfang Juli als Cheftrainer der U23 und der A-Jugend eingestiegene Berger kurz inne, um Bilanz zu ziehen. „Mir war es natürlich wichtig, mich hier schnell einzuleben, die Jungs und die Strukturen kennenzulernen. Dazu wollte ich mit Matthias Flohr, dem Trainer der Zweitliga-Mannschaft, relativ schnell eine Brücke bauen, die auch für meine Jungs nach oben führt.“ Damit, dass einige seiner Spieler schon während der Vorbereitung in der Ersten Mannschaft aushelfen mussten, hat er darum gar keine Probleme. Ganz im Gegenteil sogar: „Die Anschlussförderung zu optimieren, muss das große Ziel sein, dafür bin ich hier. Da freue ich mich natürlich, wenn ich die Jungs abgebe und sie mit einem breiten Lächeln und neuen Erfahrungen zurückkommen, die ich ihnen in der A-Jugend-Bundesliga nicht geben kann. Davon profitiert dann natürlich auch die Mannschaft.“