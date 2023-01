Nachwuchs-Bundesliga A-Jugend des TSV schiebt sich mit Heimsieg auf Platz drei

Nach dem Seitenwechsel vermochte sich der TSV bis auf 22:16 abzusetzen, geriet dann aber aus dem Tritt und vergab gleich drei Siebenmeter. So verkürzte Rostock den Rückstand durch Matti Scheminski auf 28:29 (54.), kurz darauf stellte Sander Saß mit seinem Tor zum 29:30 ein zweites Mal den Anschluss her. Doch im Finale war Verlass auf Florian Boehnert, der wegen Schulterproblemen eigentlich nur in der Abwehr spielen sollte. Vier seiner sechs Tore erzielte der Dormagener in den letzten zwölf Minuten. Nach seinem Treffer zum 31:29 machte der von beiden Außenpositionen erfolgreiche Mark Szabo mit dem 32:29 alles klar. „Die Punkte sind sehr wichtig, da es am Ende auch wieder auf den direkten Vergleich ankommen kann“, erklärte TSV-Trainer Martin Berger.