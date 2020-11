Handball : Jugend-Bundesliga macht bis Januar Pause

In diesem Jahr geht der Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen in der Handball-Bundesliga nicht mehr auf Torejagd. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Neuss DHB kämpft um den Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb für alle Mannschaften.

(sit) Die Nachwuchs-Handballer des TSV Bayer Dormagen, mit 8:2-Punkten Spitzenreiter der Staffel West der A-Jugend-Bundesliga, müssen das Corona-Jahr 2020 mit einer Niederlage beenden. Denn in einer Videokonferenz beschlossen Präsidium und Vorstand des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Mittwoch, den Spielbetrieb sowohl der 3. Liga als auch der Jugend-Bundesliga bis Ende des Jahres auszusetzen. Damit haben die Jungs von Trainer David Röhrig keine Chance mehr, der ersten Saisonpleite am 31. Oktober bei Eintracht Hagen (32:34) ein positives Ergebnis entgegenzusetzen. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen war die Saison zunächst bis zum 15. November unterbrochen worden. Die Wiederaufnahme ist aktuell für das Wochenende 9./10. Januar 2021 geplant, sofern dies die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt. „Wir kämpfen auf politischer Ebene für alle Mannschaften darum, dass sie trainieren können, wenn sie dies tun wollen“, verspricht DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober. „Das gilt insbesondere für die Nachwuchstalente.“