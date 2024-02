Jugendhandball Dormagens A-Jugend verkauft sich in Magdeburg teuer

Von der Leistung seiner Jungs war Berger sehr angetan, eine reelle Chance gegen die klar besseren Magdeburger bestand aber nicht, so dass eine Überraschung wenig überraschend ausblieb. „Krischa Leis hat nicht nur wegen seiner zehn Tore ein sehr gutes Spiel gemacht, viel Verantwortung übernommen und die Situation genutzt, um individuell besser zu werden“, sagte Berger den Linkshänder, der am Freitag zuvor auch erstmals in der 2. Bundesliga auf der Bank gesessen hatte. „Krischas Leistung hat auch auf die anderen abgefärbt, wie beispielsweise auf die beiden anderen Linkshänder Daniel Kopp und Jan Schindler. Zudem haben beide Torhüter Jonathan Dobiey und Linus Borreck in der zweiten Halbzeit sehr gut gehalten, so dass wir die zweite Hälfte nur mit drei Toren verlieren. Aber unter dem Strich haben es alle sehr gut gemacht und mehr war einfach nicht drin“, so Berger nach der Partie in Magdeburg.