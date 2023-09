Jugendhandball A-Jugend aus Dormagen steigert sich und schlägt Bonn

„Die Bonner haben uns das Leben sehr schwergemacht. Sie haben uns am Anfang der Partie mit ihrer guten Derby-Energie überrumpelt“, so Berger. Schon nach neun Minuten war sein Team mit 4:7 in Rückstand geraten. Doch in der Folge steigerte sich der TSV deutlich und nahm eine Vier-Tore-Führung mit in die Pause nahm. „Nach dem Wechsel ist dann der Sieg nicht mehr wirklich gefährdet gewesen, auch wenn die JSG noch einmal auf drei Tore herankam. Bonn ist eine Bereicherung für die Liga. Sie werden noch einige Punkte sammeln“, erklärte Berger. Froh war er, dass die bisherige Siebenmeterschwäche seiner Mannschaft mit drei Treffern aus vier Versuchen durch Mark Szabo behoben werden konnte. Zudem habe Krischa Leis erneut eine gute Führung vorne wie hinten gezeigt. „Ansonsten war es eine geschlossene Mannschaftsleistung bei unserem ersten Heimsieg“, so Berger abschließend.